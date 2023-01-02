В “Укренерго” розповіли про наслідки нічних атак – яка ситуація в країні

В “Укренерго” розповіли про наслідки атаки на енергетичну інфраструктуру нашої країни російськими дронами вночі 2 січня.

Про це НСН повідомляє з посиланням на сторінку енергокомпанії у Фейсбук.

«На жаль, є пошкодження. Водночас станом на 11:00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована», заявляє оператор.

За даними компанії, наразі магістральні мережі зазнали 11 ракетних та 14 безпілотник атак з боку Росії. До регіональних обленерго передали ліміти споживання електроенергії на вечірній період.

«Внаслідок нічної атаки ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві, у зв’язку з чим застосовуються аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають», йдеться в повідомленні.

Триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури.

В “Укренерго” розповіли про наслідки нічних атак

Російські війська знову атакували Україну іранськими безпілотниками Shahed-131/136 вночі проти 2 січня, повідомило командування Повітряних сил.

Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомив про аварійні відключення в столиці через удари по енергетичній інфраструктурі.

Джерело

Атака на Україну дронами в ніч на 2 січня: «Шахеди» летіли на Київ, Дніпро, Миколаїв