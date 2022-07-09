В Україні з’явиться нове пенсійне посвідчення: що потрібно знати про заміну старого

В Україні вже незабаром з’явиться нове пенсійне посвідчення. Це – електронний документ, який буде доступний у додатку Дія.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає NNS з посиланням на Тудей.юа.

Вже незабаром українці, які користуються цифровим додатком Дія, отримають ще два нові документи, розроблені вітчизняними IT-фахівцями. Йдеться про електронне пенсійне посвідчення, а також електронний документ, що посвідчує вид на постійне і тимчасове проживання.

“Продовжуємо працювати над новими цифровими документами у додатку. На черзі — пенсійне посвідчення та є-Посвідка на постійне та тимчасове проживання. Українці зможуть скористатися пенсійним прямо у смартфоні, а іноземцям, які перебувають в Україні, не потрібно буде носити фізичну картку”, повідомив глава Мінцифри.

При цьому міністр повідомив, що саме зараз відбувається бета-тестування цих нових документів. Усі, хто хоче приєднатися до “обкатування” електронних версій цих документів, можуть приєднатися до цього процесу.

“Реєструйтеся (https://team.diia.gov.ua/) самі або допоможіть вашим батькам, друзям або знайомим долучитися до бета-тесту новинок у Дії”, запросив Михайло Федоров потенційних тестувальників.

Для того щоб узяти участь в тестуванні електронного пенсійного посвідчення, потрібно мати пенсійне посвідчення, яке було видане не раніше 2014 року. Воно має бути або пластиковим, або у вигляді платіжної картки.

Чи потрібно буде замінювати старе пенсійне посвідчення на нове?

Здійснювати заміну документів не доведеться. Вже існуючі посвідчення будуть використовуватись поряд із новим цифровим, яке зараз проходить тестові випробування. Таким чином, будуть дійсними усі існуючі версії пенсійних посвідчень.

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