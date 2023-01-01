В Україні з’явився новий вид відпустки – що відомо

З 1 січня 2023 року в Україні з’явиться новий вид відпустки. Що про нього відомо, розповідає НСН.

Що відомо про новий вид відпустки

Відсьогодні набувають чинності зміни до ст. 10 та 25 Закону України “Про відпустки”, згідно з якими у зручний для працівників пожежно-рятувальних підрозділів час та за їхнім бажанням надаватимуться щорічні відпустка.

Як уточнює Liga. Zakon, йдеться про працівників, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менш як рік.

Водночас п. 19 ст. 25 Закону України “Про відпустки” передбачено надання ще одного виду відпустки без збереження заробітної плати, що надається працівнику в обов’язковому порядку.

Таким правом зможуть скористатися працівники, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менш як рік – тривалістю до 5 календарних днів щорічно, а також члени добровільних формувань цивільного захисту – тривалістю до 5 календарних днів на рік залучення їх до виконання завдань.

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