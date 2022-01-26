В Україні зареєструють ліки від COVID-19 “Молнупіравір”

В Україні наступного тижня зареєструють препарат прямої дії, що допомагає при коронавірусі – “Молнупіравір”.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає NNS.

“Наступного тижня в Україні зареєструють антивірусний препарат прямої дії проти коронавірусу “Молнупіравір”, який зайшов на реєстрацію в країну”, сказав Ляшко.

Що відомо про “Молнупіравір”

4 листопада 2021 року Велика Британія стала першою країною, що схвалила застосування “Молнупіравіру” для лікування Covid-19.

10 листопада уряд Японії закупив у розробника препарату, компанії Merck & Co, 1,6 мільйона доз “Молнупіравіру”. Цьому передував півторарічний термін перевірки та експериментів.

3 грудня 2020 року в журналі Nature була опублікована стаття про результати лікування тхрів, інфікованих Covid-19. Воно показало, що препарат блокував передачу вірусу між тхорами через 24 години після прийому “Молнупіравіру”. Паралельно йшло дослідження дій препарату на добровольцях із Великобританії та США.

1 жовтня 2021 року компанія Merck & Co заявила, що незалежна консультативна рада рекомендувала достроково припинити досліди через те, що зібрано достатню кількість доказів користі препарату для пацієнтів (зниження ризику госпіталізації або смерті приблизно на 48%).

Для лікування COVID-19 в Україні також застосовують препарат “Ремдесивір”, який закупили за кошти державного бюджету та вже доставили в регіони.

Що відомо про “Ремдесивір”

На відміну від “Молнупіравіру”, централізовану закупівлю якого виробляє держава, “Ремдесивір” в Україні реалізують також приватні компанії. В інтернеті можна легко знайти цей препарат, його вартість – 1400-1600 гривень за флакон 100 мг.

Тим часом на офіційному сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я вже понад рік перебуває умовна рекомендація: ВООЗ не радить приймати “Ремдесивір” госпіталізованим пацієнтам, незалежно від тяжкості захворювання, оскільки не існує доказів того, що препарат покращує показники виживання та інші результати лікування Covid-19.

Рекомендація відображала результати клінічного дослідження ВООЗ Solidarity, у якому проаналізовано дані понад 7000 пацієнтів. Ця рекомендація, випущена 20 листопада 2020 року, є частиною чинних керівних принципів з надання клінічної допомоги при Covid-19.

Тим не менш, 1 травня 2021 року управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США видало у спрощеному порядку дозвіл на екстрене використання “Ремдесивіру” при лікуванні Covid-19.

В Україні уряд вперше централізовано закупив “Ремдесивір” у вересні 2020 року, тобто ще до негативного укладання ВООЗ. Тодішній міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що лікарський засіб в Україні не зареєстрований, але “закон дозволяє завести його та закуповувати централізовано”.

Нині полеміка не вщухла. До негативних сторін “Ремдесивіру” критики також відносять його високу ціну.

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