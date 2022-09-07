В Україні запустять єдину екстрену службу “112” – як вона працюватиме

Верховна рада ухвалила закон про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Документ в цілому підтримали 308 народних депутатів.

Про це повідомляє NNS з посиланням на проект закону №7581.

Так, Закон передбачає:

створення єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів, що дозволить забезпечити належний рівень надання екстреної допомоги населенню в разі загрози виникнення або виникнення екстрених ситуацій;

організація прийому звернень до екстрених служб за принципом “єдиного вікна”, що дозволить особі використовувати для виклику єдиний телефонний номер 112;

забезпечення Служби 112 та оперативно-диспетчерських служб (101, 102, 103, 104), цілодобовим онлайн-доступом до відповідних фактичних даних із результатами фіксації технічними засобами громадських місць та метаданих до них;

надання екстреним службам права автоматично отримувати інформацію про місцезнаходження абонента (дані геолокації) та впровадження обов’язку постачальників електронних комунікацій надавати екстреним службам таку інформацію.

Як зазначається пояснювальній записці до проекту, з 24 лютого навантаження на служби екстреної допомоги населенню різко зросло. Так, середня кількість щоденних екстрених викликів до служб 101 та 102 з часу введення в Україні воєнного стану зросла на 45%.

Основними причинами, які не дозволяють значно підвищити ефективність надання екстреної допомоги, є:

високе навантаження на екстрені служби, втрата часу від надходження виклику до початку надання допомоги постраждалим та недоліки в організації взаємодії – одна з головних причин високої смертності в разі настання екстрених ситуацій;

відсутність єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів, що не дозволяє залучати декілька екстрених служб у разі виникнення екстрених ситуацій.

“Для усунення цих недоліків необхідно запровадити систему швидкого реагування, що скоротить час реагування на небезпечні ситуації та підвищить ефективність підрозділів екстреної допомоги населенню”, йдеться в документі.

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