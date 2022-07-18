В Україні заборонять у воєнний час примусово стягувати з громадян заборгованість з комунальних платежів. Ухвалено за основу відповідний законопроєкт.

Йдеться про проєкт закону №7531, свідчить інформація на парламентському сайті, передає NNS з посиланням на Апостроф.

Документ вносить зміни у пункт 10-2 розділу XIII “Прикінцеві та перехідні положення” закону “Про виконавче провадження” щодо виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги на час військового стану.

Законопроєкт про заборону стягувати заборгованість за комуналку ще має пройти друге читання, підписання президентом.

Раніше експерти повідомляли про важливий нюанс – закон набуде чинності не раніше за вступ закону № 7317, що вносить зміни у закони “щодо діяльності приватних виконавців та примусового виконання судових рішень, рішень інших органів (посадовців) у період дії військового стану”. Останній – був ухвалений парламентом 12 травня, однак його ветував президент.

Нагадаємо, під час війни українцям не нараховують пеню за несплату комунальних послуг, але від сплати платежів населення не звільнялося, тобто списувати борги не будуть, інакше підприємства, які надають послуги, просто закриються.

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