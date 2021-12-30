В Україні з’явилися 2 нових доларових мільярдери: що про них відомо

В Україні з’явилися 2 нових доларових мільярдери. Це Алекс Шевченко та Макс Литвин – засновники інструменту перевірки граматики Grammarly. Статки кожного з них оцінюються в 4 млрд доларів.

Про це повідомив Forbes. Загалом у світі налічується вже понад 2 600 мільярдерів. Їхні загальні статки оцінюється майже в 14 трлн доларів. У 2021 доларових мільярдерів побільшало на 400 нових.

Чим займаються нові українські мільярдери

Українці Алекс Шевченко та Макс Литвин – засновники інструменту перевірки граматики Grammarly. Статки кожного з них оцінюються в 4 млрд доларів.

У листопаді 2021 року вони залучили 200 млн доларів від інвесторів. Після цього вартість їхньої компанії зросла до 13 млрд доларів.

“Понад десять років тому компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско запустилася під назвою Sentenceworks (незабаром назву відкинули) як продукт за підпискою, який допомагав би студентам з граматикою та орфографією. Відтоді Grammarly відійшов від фокусу виключно на освіті. Тепер їхній застосунок можна використовувати, аби легко усунути помилки в електронних листах, документах і так далі”, розповідає Forbes.

Серед мільярдерів – поп-співачка та ексзірка реаліті-шоу

Найбагатшою новою мільярдеркою в 2021-му стала Міріам Адельсон, вдова покійного магната азартних ігор (казино) Шелдона Адельсона, зазначають аналітики. Вона успадкувала його частку в Las Vegas Sands, яка складає більшість її капіталу, що оцінюють у 27,1 млрд доларів.

Також до списку увійшли медійні особи. Зокрема:

поп-співачка Ріанна, чий капітал оцінюють у 1,7 млрд доларів;

колишня зірка реаліті-шоу Кім Кардашіан Вест, з капіталом близько 1,2 млрд доларів.

Де нових мільярдерів з’явилося найбільше

Більшість нових доларових мільярдерів з’явилося у Китаї – 160 осіб. Ще 100 багатіїв “дали світові” США.

“З Індії та Німеччини прийшло понад 20-ти. А Швеція відзначилася тим, що там з’явилося 12 нових мільярдерів, кожен з яких досяг успіху самостійно”, розповідають аналітики.

При цьому вони зазначають: у 2021 році своїми першими мільярдерами “обзавелися” 4 країни. Зокрема:

Барбадос (Ріанна);

Болгарія, де брати Кирило та Георгі Домушієви створили імперію на ветеринарних товарах, вантажних перевезеннях, нерухомості та футболі, приватизуючи державні компанії, які оцінюються у 4,2 млрд доларів;

Естонія, рідна країна Крісто Кяєрманна та Таавета Хінрікуса, засновників платіжного сервісу Wise, що вийшов у липні на Лондонську фондову біржу;

Уругвай, де з’явилося три мільярдери після IPO міжнародного платіжного стартапу dLocal у червні; відтоді один із них втратив цей статус, але статки кожного з двох інших співзасновників dLocal Андреса Бзуровські та Серхіо Фогеля оцінюють приблизно у 2 млрд доларів.

“Більше половини нових мільярдерів у 2021-му заробили свої статки на одній із трьох індустрій – промислове виробництво, технології та фінанси та інвестиції. Промислове виробництво стало найбільш прибутковим, особливо в Китаї”, зауважили аналітики.

Про це NNS дізнався з повідомлення “Обозреватель”