Верховна Рада ухвалила закон, яким заборонили примусове виконання рішень судів про стягнення з громадян боргів за комуналку.

Про це NNS дізнався з повідомлення Тудей.юа.

Законом заборонено примусове стягнення боргів за комунальні послуги з побутових користувачів, а також із багатьох підприємств та закладів.

За цей закон проголосували 318 народних депутатів.

Під час воєнного стану законом забороняється примусово стягувати борги за комуналку із побутових споживачів. Це стосується як виконання судових рішень, так і виконання розпоряджень інших органів або посадових осіб.

Борги за комуналку під час війни не стягуються також із підприємств та закладів, що пов’язані з функціонуванням ВСУ:

підприємств військово-промислового комплексу;

органів військового командування;

військових частин;

вищих військових навчальних закладів;

військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

установ та організацій, які входять до ЗСУ;

підприємств залізничного транспорту.

Крім того, не підлягають примусовому стягненню борги за комунальні послуги, що утворились на підприємствах, які належать до таких галузей:

електро, водопостачання, водовідведення;

вирощування сільськогосподарських культур;

тваринництва;

виробництва харчових продуктів;

надання доступу до мережі Інтернет;

виробництва вакцин;

дослідження у сфері біологічних наук;

космічної діяльності.

На період дії воєнного стану закон також забороняє перевірки приватних виконавців – як позапланові, так і планові.

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