Військовий експерт Олег Жданов розповів, що в Україні створюють реєстр жінок-військовозобов’язаних.

Про це Жданов сказав у відео на своєму ютуб-каналі, передає NNS.

В Україні як у довоєнний час, так і під час війни, жінки могли та здобувають бойові спеціальності.

“Ми вирівняли гендерне право. І сьогодні жінки мають повне право на добровільній основі підписувати контракт і отримувати будь-які військові спеціальності, які дозволяють освоювати їхні фізичні можливості. Механіком-водієм жінка може бути. А от заряджаючим, я, наприклад, сильно сумніваюся, це важка фізична робота (47 кг снаряд)”, сказав Жданов

Він також додав, що в Україні жінки служать, а також навчаються у військових училищах. Жданов повідомив, що наразі створюють реєстр жінок-військовозобов’язаних

“Його створення переносять з 1 жовтня на 1 січня у зв’язку з необхідністю поправок у законі. Зменшено кількість військово-облікових спеціальностей для жінок. була пропозиція зробити їх на добровільній основі. Жінка може ставати на облік, може не ставати. Звичайно, це має давати якісь привілеї та мотивацію для того, щоб жінки ставали на облік”, додав експерт.

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