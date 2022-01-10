В Україні скоротять термін дії COVID-сертифікатів: що відомо

Україна слідом за ЄС готується скоротити термін дії COVID-сертифікатів.

Вже цього тижня в Україні можуть ухвалити рішення щодо зменшення терміну, протягом якого дійсні “зелені” COVID-сертифікати. На даному етапі українські документи про вакцинацію дійсні протягом року.

Про підготовку змін стало відомо від заступника міністра охорони здоров’я Марії Карчевич в ефірі каналу “1+1”, передає NNS.

Чиновниця відповідає за питання цифрового розвитку у Міністерстві. За її словами, у Євросоюзі рішення щодо скорочення терміну дії сертифікатів про вакцинацію було ухвалено ще у грудні 2021 року. А набуло сили воно лише 10 січня 2021-го.

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З огляду на те, що Україна всіляко намагається налаштувати роботу за ковідними документами відповідно до Європи, нам теж доведеться скоротити термін дії COVID-сертифікатів.

Планується, що вже цього тижня буде ухвалено відповідне рішення. Як і в країнах ЄС, український “зелений” COVID-сертифікат (про дві дози вакцини) буде дійсним протягом 270 днів, тобто 9 місяців.

Попередньо “жовтий” сертифікат, що підтверджує отримання лише першого щеплення, залишиться за часом незмінним.

Слід додати, що у МОЗ пообіцяли видавати додаткові сертифікати тим, хто збереться отримати бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби.

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