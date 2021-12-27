В Україні розширять перелік безоплатних медпослуг: що буде у новому пакеті

В Україні збільшили фінансування програми медичних гарантій, у результаті це розширить перелік безоплатних медпослуг, які зможуть отримати українці.

У програму медгарантій на 2022 рік додали 33 мільярди гривень.

Про це розповіли директорка департаменту комунікацій Національної служби здоров’я (НСЗУ) Лілія Гудзь та заступниця голови НСЗУ Тетяна Бойко.

Так, у 2022 році на Програму медичних гарантій (ПМГ) з держбюджету виділили 157,3 мільярда гривень ㅡ це найбільша сума з початку реформи фінансування системи охорони здоров’я.

Наступного року планується розширити перелік медпослуг, які українці можуть отримати безоплатно. Зокрема, розшириться програма «Доступні ліки».

НСЗУ пропонує включити до неї препарати для лікування хвороби Паркінсона та хронічного обструктивного захворювання легень. Пацієнти зможуть отримати електронний рецепт на такі ліки та забрати їх безоплатно в аптеці.

Також серед запропонованих нововведень 2022 року — стаціонарозамінні форми лікування. У НСЗУ планують ввести послугу «хірургія одного дня», коли після нескладної операції пацієнт зможе того самого дня повернутися додому.

Це стосуватиметься лише зафіксованого переліку невеликих хірургічних втручань, після яких не потребується стаціонарне лікування.

«Це робиться для того, щоб лікарня не тримала людину більше, ніж потрібно, а робила втручання, отримувала за це кошти й відпускала людину додому, якщо з нею все гаразд», сказала Лілія Гудзь.

Головна увага Програми медгарантій, як і раніше, буде на захворюваннях, які є основними причинами смертності в Україні та вимагають найдорожчого лікування: інсульти, інфаркти та онкологія.

Так, з наступного року НСЗУ планує підвищити тарифи медзакладам за найважливішими напрямками, але заодно висуватиме до них посилені вимоги. Наприклад, заклад зможе укласти договір з НСЗУ, якщо у 2021 році пролікував 100 інсультів чи 50 інфарктів, провів мінімум 150 пологів тощо.

Джерело Громадське, передає NNS