В Україні різко подорожчає інтернет: головна причина

Вартість інтернет-послуг в Україні почала зростати. За словами провайдерів, тарифи зростатимуть і надалі.

Про це NNS дізнався з повідомлення gsminfo.com.ua.

Головна причина – підвищення витрат на кабелі та подорожчання енергоносіїв. Справа в тому, що їх не виробляють в Україні, а при ввезенні потрібно сплатити додаткове держмито.

За словами директора інтернет-провайдера NetAssint Максима Тульєва, якщо ситуація не зміниться найближчим часом, варто очікувати чергового підвищення ціни на 20%.

Це пояснюється тим, що інтернет-провайдери мають дуже конкурентний ринок. Єдине, що зараз можна зробити, – перекласти 23,5% на плечі користувачів. Загалом очікується підвищення цін на інтернет та підключення приблизно на 20%.

Тим часом експерти стверджують, що шанси на скасування мита на імпортні кабелі все ж таки є. Найімовірніше, це виведення з номенклатури імпорту, на який поширюються спеціальні митні правила. Це більше стосується товарів, які не виробляють в Україні. Головна мета лобістів – не інтернет-кабелі, а величезний ринок силового кабелю, за який триває боротьба.

Зазначається, що зростання цін більше відчують мешканці невеликих міст, де один або кілька провайдерів. У великих містах подорожчання буде не таким суттєвим, адже в умовах високої конкуренції провайдери намагатимуться утримувати ціни.

Водночас Україна – одна з небагатьох країн світу з найдоступнішим інтернетом. Мало де у світі можна отримати високошвидкісний безлімітний інтернет всього за 10 доларів на місяць. Навіть подорожчання на 20% не надто вплине на доступність інтернету.

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