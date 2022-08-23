На вулицях України можна помітити афіші концертів російських артистів Тіматі, Олега Газманова та гурту «Любэ».

Це акція квиткового оператора Сoncert.ua та креативної агенції R Agency на підтримку Збройних сил України, передає NNS.

На сайті оператора можна придбати квиток на подію «Великий концерт: кінець ворожої культури». Даний захід фактично не проводиться, натомість квиток надає право лише на отримання створеного організатором відеоролику, автором якого значиться Степан Бандера.

Мета такої акції — нагадати, що разом із поверненням до звичного життя не варто забувати про ЗСУ. Кошти з проданих квитків будуть направлені на потреби української армії.

«Упродовж перших місяців повномасштабної війни ми згуртувалися та допомагали армії, активно донативши в фонди. Але сьогодні люди трошки розслабилися, повернулись до звичайного життя з концертами та ресторанами. І це ок! Але не варто забувати, що саме ЗСУ дарують нам таку можливість і їх потрібно підтримувати. Але не варто забувати, що саме ЗСУ дарують нам таку можливість і їх потрібно підтримувати. Тож донати повинні стати новою українською звичкою. Купуйте квитки, щоб пришвидшити кінець ворожої культури, а такі концерти вже ніколи не відбулися в нашій країн», йдеться в описі «концерту».

Це не перший подібний захід. У травні агенція ISOBAR разом із Фондом Сергія Притули та Concert.ua запрошували на «пекельний концерт» Йосипа Кобзона — з нього вдалося передати Фонду 79 тис. грн.