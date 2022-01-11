В Україні планують робити COVID-щеплення дітям від 5 років

В Україні з квітня 2022 року можуть почати робити COVID-щеплення дітям від 5 років.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю BBC News Україна, передає NNS.

На питання видання, коли в Україні можна буде робити COVID-щеплення дітям від 5 років, він відповів:

“Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від ковіду попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах. Рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було. Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали. Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня”, зазначив Кузін.

Наразі в Україні дозволено вакцинувати від ковіду дітей від 12 років.

Кузін наголосив, що щеплення дітей роблять лише за бажанням батьків. За його даними, в Україні вже вакциновано близько 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років.

Санлікар радить вакцинувати дітей, які мають супутні захворювання:

“Якщо дитина має супутні захворювання – онко, астма, серцево-судинні, то я б радив провести щеплення. Бо перебіг ковіду у такої дитини може бут важким”.

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