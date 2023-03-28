В Україні пік цін на овочі – коли подешевшають продукти

Наразі в Україні спостерігається пік цін на овочі. Крім сезонного фактору на вартість продуктів впливає енергетична криза та окупація.

Про це в ефірі марафону “Єдині новини” повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє НСН з посиланням на Міністерство аграрної політики України.

За словами заступника міністра, ціни знижуватимуться з появою нового врожаю.

“Україна проходить пік цін на овочі. Хоча до ціни додалися ще два фактори: енергетична криза, яку створювала країна-агресор, завадила збереженню великої частини врожаю. Другий фактор – багато овочів, перш за все, цибуля і морква, вирощувалися в Херсонській та Запорізькій областях. Через окупацію овочі не були доступні українському споживачеві”, зазначив Висоцький.

Він також підкреслив, що цього року аграрії планують збільшити посівні площі під цибулю, моркву та інші овочі, тому очікується більший врожай.

Станом на березень 2023 року в Україні стрімко подорожчали овочі. Через те, що російські загарбники своїми діями намагаються підірвати продовольчу безпеку країни. Мільйони гектарів полів заміновані, ворог прицільно б’є по сільгосппідприємствах.

Заразі у Запорізькій області велика кількість тепличних підприємств знаходяться від окупацією, у цей період вже звідти надходили на полиці магазинів вітчизняні овочі й збивали ціну.

Експерти прогнозують, що ситуація з овочами стабілізується, коли буде врожай з відкритого ґрунту, але деяких позицій все одно не вистачатиме. Це цибуля, морква, капуста, буряки. А от картоплі буде вдосталь, бо левову частку засаджують у домогосподарствах.

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