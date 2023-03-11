В Україні переглянуть тарифи на воду – які плануються зміни

НКРЕКП планує переглянути тарифи на воду, а саме на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Відповідне питання планується включити до порядку денного засідання Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у березні, передає НСН з посиланням на пресслужба регулятора.

“Наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 1 квітня та з 1 липня 2023 року, з урахуванням зазначених в обґрунтувальних матеріалах підходів”, йдеться у повідомленні.

НКРЕКП зазначає, що ці проєкти тарифів вже пройшли перевірку, а їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства.

“З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості Регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів”, запевнили у Нацкомісії.

Згідно із попередніми матеріалами НКРЕКП, йдеться про підвищення тарифів.

Тарифи на воду змінять

Нагадуємо, 27 грудня 2022 року НКРЕКП затвердила рішення про підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення на 2023 рік у два етапи. Залежно від регіону тарифи з січня 2023 року мали зрости в середньому від 10% до 30%.

30 грудня НКРЕКП скасувала це рішення, пояснивши це тим, що члени комісії не зрозуміли, що голосують саме за це рішення.

Як повідомлялося, Кабмін розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію для населення (які нині складають 1,44-1,68 грн за кВт-год) до рівня ринкового тарифу для непобутових споживачів 2-го класу напруги (орієнтовно, 5,5 грн за кВт-год), або ж може встановити нові диверсифіковані тарифи, залежно від обсягу споживання.

Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для населення діють до 31 березня 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію та холодне водопостачання.

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