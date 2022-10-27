В Україні можливий дефіцит популярних круп – названа причина

Наступного року в Україні можливий дефіцит популярних круп. Аграрії назвали причину.

Українські аграрії планують відмовитися від посіву ячменю та жита. Це загрожує дефіцитом продукції, виготовлених із цих культур. Зокрема, з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа та житній хліб.

Як передає NNS, про це у коментарі виданню Agronews.ua розповів генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір.

За його словами, фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно через подорожчання складових процесу виробництва та розвалу логістичних ланцюжків.

“Фермери не можуть продати те, що вони виростили, хоча б з мінімальним прибутком, тому що зараз це зерно ніхто не купить за реальною ціною”, зазначає Дмитро Кушнір.

Який процес виробництва перлової та ячної круп:

Перлова крупа виходить шляхом очищення ячменю від плівок та подальшої спеціальної обробки. Зерна шліфують і полірують, тому їхня поверхня стає гладкою і блискучою, а самі зерна округлими з м’якими краями. Саме такий зовнішній вигляд вплинув на назву: перлівка від англ. “pearl” – перлина.

Ячневу крупу одержують шляхом дроблення ячмінного зерна, попередньо звільненого від квіткових плівок та плодових оболонок, має вигляд білих або злегка жовтуватих гранул-крупинок неправильної форми з гострими гранями. На відміну від перлової крупи не піддається шліфування та полірування.

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