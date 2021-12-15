В Україні масово підробляють червону ікру: список сайтів-шахраїв

Червона ікра вже давно стала найпопулярнішим продуктом новорічного святкового столу, проте нерідко цим користуються шахраї, які масово підробляють червону ікру.

Тим більше, купуючи ікру через інтернет і не маючи можливості на власні очі перевірити її якість, споживач щонайменше може залишитися з порожньою кишенею.

У мережі можна зустріти багато сайтів та оголошень, що пропонують червону ікру за підозріло низькою ціною, передає Держпродспоживслужба.

Існує кілька видів червоної ікри (ікра горбуші, кети, сьомги, форелі та ін.), тому ціна може дещо відрізнятися. У середньому вартість цього продукту становить 1800–2000 грн. за 0,5 кг. Шахраї ж пропонують купити нібито червону ікру за “акцією” за 540-590 грн за 0,5 кг. За таку ціну, звісно, придбати справжню ікру не можна.

Найпопулярнішими схемами продажу червоної ікри по акції в інтернеті є:

купуй 0,5 кг та отримай 0,5 кг безкоштовно;

1+1=3 (бери дві банки та третю отримай у подарунок).

Найчастіше сайти чи сторінки у соцмережах пропонують покупцю купити товар із доставкою чи поштовим відправленням. Це означає, що товар прийде щонайменше за добу. Червона ікра потребує певного температурного режиму, тому за цих умов доставки ви гарантовано отримаєте товар неналежної якості.

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Список сайтів, де були виявлені ознаки шахрайства та фальсифікату:

Як убезпечити себе

При замовленні в інтернеті перевіряйте:

інформацію на сайті продавця (повна назва компанії, номер телефону, фізична адреса, e-mail);

чи існує у постачальника офлайн магазин;

наявність міжнародного сертифікату;

звідки привезли товар (виробник, склад, термін придатності);

чи є державна реєстрація потужностей оператора ринку.

Якщо цю інформацію вам з різних причин відмовляються надати, краще ще раз обміркувати, чи варто купувати товар та ризикувати здоров’ям.

Про це NNS дізнався з повідомлення realist.online.