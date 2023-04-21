В Україні ліквідують МСЕК – Ляшко назвав терміни

Очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував, що в Україні ліквідують МСЕК – Медико-соціальні експертні комісії.

Як повідомляє НСН, про це міністр охорони здоров’я заявив в ефірі телемарафону.

“Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2025 року їх не було. Ми це зробимо”, сказав він.

Глава МОЗ уточнив, що для заміни системи МСЕК сучасною системою реабілітації та адаптації необхідно внести зміни до 19 законів і 49 підзаконних актів.

Віктор Ляшко також нагадав, що наразі контракти на послуги з реабілітації уклали 244 медзаклади.

“244 заклади мають пропускну спроможність реабілітувати близько 8 тисяч людей на місяць. І ми зосереджені на тому, щоб розвивати їхню потужність. Не лише збільшити кількість, а вдосконалити якість”, казав очільник МОЗ у березні цього року.

Тоді він зазначив, що на базі цих закладів будуть сформовані мультидисциплінарні реабілітаційні команди, які розроблятимуть індивідуальний план реабілітації.

“Наше завдання на цей індивідуальний план реабілітації у сфері охорони здоров’я підтягнути і соціальну складову. І до нього додати індивідуальний план реабілітації людини після проведення реабілітації у сфері охорони здоров’я. Ми повернемо людині функціональність, не завжди це вдасться повернути до 100%. інколи на 80-70-60%. І від цього включається індивідуальний план повернення людини в соціум”, пояснював міністр.

Деяким людям з інвалідністю буде потрібне навчання, якщо втрата функціональності не дозволятиме повернутись на старе місце роботи.

“План підхоплюється соціальним працівником, направляється в освітній заклад. Людина перенавчається, потім центр зайнятості підшуковує їй нове робоче місце по новому профілю або новій здобутій освіті”, сказав тоді Ляшко.

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