Уряд вирішив розглянути документи та за можливості побудувати нову АЕС. Терміни будівництва наразі не визначені.

У 80-ті роки були заморожені багато проєктів з будівництва на території сучасної України. Один із таких — Чигиринська атомна станція у Черкаській області.

«Енергоатом» розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС. Останніми роками майданчик в Чигирині знову почали розглядати як місце для можливої атомної станції, оскільки він має вигідне розташування та хороший доступ до водних ресурсів і електромереж.

Про це говорили на робочій зустрічі з представником НАЕК «Енергоатом» Сергієм Костенком у Чигиринській міській раді, передає NNS.

«Це дуже довготривалий проєкт. Зрозуміло, що розроблена концепція будівництва атомної електростанції у 70-х роках є застарілою. Сучасний проєкт – це проєкт нових технологій та нових можливостей не лише Чигиринської громади, а й усієї області і України в цілому. Це енергонезалежність нашої країни від країни агресора – росыйського покидька та, безпосередньо економічний розвиток Чигиринської міської територіальної громади», йдеться у повідомленні Чигиринської громади.

Саме проведення будівельних робіт ще не обговорювалося. Йшлося про надання дозволу на виконання геодезичних робіт майданчика, який можуть розглядати під будівництво АЕС.

Недобудована АЕС розташована поблизу селища Орбіта, за 10 км від Чигирина. Спочатку станція планувалася як ДРЕС (державна районна електростанція). Рішення про будівництво було ухвалено 20 серпня 1970 року. Офіційно про будівництво саме атомної станції було оголошено лише 19 травня 1988 року. Через Чорнобильську аварію станцію так і не добудували. 19 травня 1989 року проект було зупинено.