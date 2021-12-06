В Україні хочуть збільшити штрафи за борги з комуналки

Українців чекає новий механізм стягнення комунальних боргів. Серед іншого буде збільшено штрафи та спрощено судове провадження.

Про це йдеться у меморандумі з МВФ. Посилення покарання для боржників стало одним із структурних маяків програми Фонду.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті На пенсії.

“Ми розробимо відповідні інструменти для ТКЕ, щоб забезпечити стягнення платежів із домогосподарств (у тому числі за рахунок збільшення штрафів та спрощеного правозастосування)”, йдеться у документі, опублікованому на офіційному сайті Мінфіну.

За словами експерта у сферах комунальних послуг Олега Попенка, зараз триває робота над тим, як стягнути борги, не звертаючись до суду.

“Оскільки суд – це дуже довго, і доки він триватиме, сума боргу може зростати, вони відключають споживача від послуги. І, само собою, людині нікуди дітися, вона змушена сплатити борг, а потім ще й вивалити чималу суму за підключення”, каже експерт.

Скільки зараз платять українці за борги?

В Україні розмір пені за борги з комунальних послуг становить лише 0,01% за кожен день. Таким чином, за рік можна отримати штраф у розмірі лише 3,6% від суми боргу.

Спочатку парламентарі пропонували запровадити штраф у розмірі 0,1%. Але тоді під тиском громадськості норму зменшили.

Як результат, пеня в Україні менша, ніж комісія за оплату комуналки. Така норма до дисципліни не привела.

Що хочуть змінити в Україні?

У розвинених країнах ЄС боржникам не просто відключають комунальні послуги, а й одразу нараховують високі штрафи. Це стимулює споживачів вчасно оплачувати комуналку. Невдовзі такі норми зможуть запрацювати і в Україні.

Тарифи на комуналку зростатимуть, проте субсидії уріжуть – з 2022 року скоротять фінансування