В росії заговорили про введення військ ОДКБ на територію України

У держдумі рф допустили можливість введення військ Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на територію України.

Там їх завуальовано назвали «миротворцями».

Про це 6 червня заявив голова комітету держдуми росії з оборони Андрій Картаполов, повідомляють російські ЗМІ, передає NNS.

«Не можна виключати, що будуть потрібні «миротворці» з країн ОДКБ на окупованих територіях України, включаючи Донецьку та Луганську області», сказав чиновник.

Він також заявив, що кремль навряд чи погодиться з появою на вказаних територіях миротворців країн Північноатлантичного Альянсу (НАТО).

Раніше українська розвідка повідомляла, що Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан не виявляють бажання брати участь у війні проти України на боці окупаційних військ російської федерації.

ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до якої входять росія, білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан і Киргизстан.

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