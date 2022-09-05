На найближчому пленарному тижні Верховна Рада може розглянути два законопроєкти щодо врегулювання питання подвійного громадянства в Україні.

Про це у своєму Telegram-каналі 4 вересня повідомив нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк, передає NNS.

За його словами, йдеться про законопроєкти №6368-д та №6369-д.

“На найближчий пленарний тиждень можуть винести два цікаві законопроєкти щодо врегулювання питання подвійного громадянства: 6368-д і 6369-д… Враховуючи тематику і особливо недавнє позбавлення громадянства двох депутатів Ради, дискусія буде гарячою”, написав він.

Нардеп нагадав, що законопроєкт 6368-д суттєво доповнює перелік підстав для втрати та набуття громадянства України, який передбачає певну лібералізацію інституту подвійного/множинного громадянства.

Проєкт закону також посилює механізм позбавлення громадянства. У документі підставами для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянства держави-агресора або держави-окупанта.

Законопроєкт №6369-д полягає у запровадженні для претендентів на виконання функції держави обов’язкового декларування іноземного громадянства.

Він також передбачає порядок звільнення таких осіб при виявленні “незадекларованого” громадянства та заборону для осіб із громадянством країни-агресора обіймати зазначені посади.

Зеленський вперше прокоментував позбавлення Корбана громадянства