В Офісі президента заявили, що в Україні починається фінальна фаза війни, у якій перед Києвом стоїть завдання звільнити окуповані території.

Про це розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, з посиланням на «Сьогодні» передає NNS.

«Ми зараз входимо у фінальну фазу, питання – скільки часу вона займатиме. Вона може затягнутися трошки, бо росіяни, при всіх гучних заявах, сконцентрували залишки своїх ресурсів і хочуть перейти в так звану позиційну війну. Вони хочуть окопатися на певних частинах території, як вони робили у 2015 році», зазначив радник голови ОПУ.

Подоляк вважає, що росіяни діють дуже примітивно та передбачувано:

«Вони спочатку зайшли з апломбом – “ми тут за три дні всіх поставимо на коліна”. А зараз вони роблять те саме, що у 2015 році. Вони окопалися на певних територіях, починають туди завозити своїх клоунів із Криму, з окупованих частин Донецької та Луганської областей, з росії мігрантів, які створюють картинку на кшталт у нас тут хочуть приєднатися Запорізька область, Херсонська тощо».

Як підкреслив Подоляк, рф хоче перейти до затяжної фази війни, але Україні це вкрай невигідно.

«Україні потрібно деблокувати всі наші області, включаючи Донецьку та Луганську. Україні потрібно вигнати всіх цих “дивних хлопців” подалі. Ця фаза війни, яка називатиметься фазою контрнаступу, буде досить жорсткою для нас, і, на жаль, ми втрачатимемо своїх людей… Але нам доведеться цю криваву фазу звільнення своїх територій у будь-якому разі прожити», розповів він.

Що Україна вважатиме перемогою у війні проти Росії – МЗС