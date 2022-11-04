В ОП відповіли світовим лідерам, які підштовхують Україну до компромісів з рф

Світові лідери, які підштовхують Україну до компромісів з росією та до “дипломатичного врегулювання” війни, забувають про важливу деталь.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє NNS з посиланням на його Twitter.

“Кожен архітектор чергового плану “дипломатичного врегулювання”, що пропонує Україні віддати частину країни, забуває про деталь, яка робить неможливою ці примарні конструкції. Ця деталь – воля українського народу”, наголосив він.

При цьому Подоляк закликав осіб, які бажають “мирних переговорів” з росією, не витрачати час, оскільки Україна ніколи не стане на коліна перед агресором.

Кожен архітектор чергового плану «дипломатичного врегулювання», що пропонує Україні віддати частину країни, забуває про деталь, яка робить неможливою ці примарні конструкції. Ця деталь – воля 🇺🇦 народу. Не витрачайте час на фантазії. Україна ніколи не стане на коліна перед Росією — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 4, 2022

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Іран не допомагати Росії у війні проти України і попередив про наслідки таких дій.

Водночас в Ірані образилися на заяву Кулеби і запропонували “конструктивні переговори”.

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