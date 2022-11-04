5 /5
Based on 5 ratings
11
Україна
Тег:
11

В ОП відповіли світовим лідерам, які підштовхують Україну до компромісів з рф

Дата
підштовхують Україну до компромісів

Світові лідери, які підштовхують Україну до компромісів з росією та до “дипломатичного врегулювання” війни, забувають про важливу деталь.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє NNS з посиланням на його Twitter.

“Кожен архітектор чергового плану “дипломатичного врегулювання”, що пропонує Україні віддати частину країни, забуває про деталь, яка робить неможливою ці примарні конструкції. Ця деталь – воля українського народу”,наголосив він.

При цьому Подоляк закликав осіб, які бажають “мирних переговорів” з росією, не витрачати час, оскільки Україна ніколи не стане на коліна перед агресором.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Іран не допомагати Росії у війні проти України і попередив про наслідки таких дій.

Водночас в Ірані образилися на заяву Кулеби і запропонували “конструктивні переговори”.

Війна в Україні загострюється, США повинні втрутитися у плани Києва – NYT

To Top