В ООН повідомили, скільки мирних українців загинуло від агресії росії

В ООН розповіли, скільки мирних українців загинуло внаслідок агресії російської федерації.

Жертвами вторгнення військ росії в Україну стали 14 059 цивільних. Щонайменше 416 людей стали «жертвами довільних затримань та насильницьких зникнень» на окупованих територіях, 16 із них знайшли мертвими, 166 осіб відпущено.

Про це повідомив голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, передає NNS з посиланням на Флот 2017.

«На сьогоднішній день нами перевірено та підтверджено 14 059 жертв серед цивільного населення. Внаслідок бойових дій загинуло 5 767 цивільних осіб, 8 292 отримали поранення. Ми неодноразово наголошували на тому, що фактичні цифри, ймовірно, набагато більші», сказала Богнер.

Місія вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де точилися бої, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи, Ізюма, Попасної та Бородянки.

Крім того, місія фіксувала низку порушень утримання військовополонених. Вони зазнавали жорстокого поводження та тортур, а в деяких місцях вони не мають доступу до води та медичної допомоги.

Щодо колонії в окупованому місті Оленівка, Донецької області, де росіяни утримують українських військовополонених із «Азовсталі», то там ситуація із полоненими жахлива.

«Багато з них хворіють на інфекційні захворювання, зокрема на гепатит А та туберкульоз. Ми також зафіксували багато випадків, коли українським військовополоненим не дозволяли повідомити про їхнє полон, місцезнаходження та стан здоров’я», додала Богнер.

У місії планують 27 вересня оприлюднити чергову доповідь, в якій буде «більше висновків щодо впливу збройного нападу російської федерації на ситуацію у сфері прав людини в Україні».

Головне фото ЕРА