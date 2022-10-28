В застосунку Дія запускають послугу єОселя – програму доступного кредитування житла.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає NNS.

За повідомленням відомства, кредит онлайн доступний для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.

«У застосунку можна буде подати заяву про отримання державної пільгової іпотеки», наголошують в Мінцифри.

Програма єОселя передбачає пільгові ставки 3% для чотирьох категорій і 7% — для всіх інших категорій.

«Отримати державний пільговий кредит можна навіть під час війни. Адже багато українців втратили домівки через повномасштабне вторгнення, і зараз їм необхідно якомога швидше отримати нове житло. Тому держава пропонує зробити це за найбільш вигідними умовами», додають у відомстві.

Умови кредитування наступні:

пільгова відсоткова ставка;

максимальний термін кредитування — до 20 років;

мінімальний перший платіж — не менше ніж 20% від суми.

У застосунку Дія можна буде:

подати заяву про участь у програмі;

отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк.

Всі дані підтягнуться з реєстрів і можна подати заяву як в один банк-учасник програми, так і одразу в декілька і заява надходить в обрані банки одночасно.

На першому етапі доступні кредити під 3% для наступних пільгових категорій:

військовослужбовців за контрактом;

захисників України;

силовиків та їхніх сімей;

медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.

На другому етапі (з 1 січня 2023 року) будуть доступні кредити під 7% для:

ветеранів війни та їхніх сімей;

ВПО;

інших громадян України, які відповідають вимогам програми.

«Якщо ви військовий, медик, педагог або науковець (повний перелік пільгових категорій, що підпадають під програму, доступний за посиланням), долучайтеся до бета-тесту. Кожна заява проходитиме весь реальний процес, і рішення банків будуть справжні. З ними можна буде далі співпрацювати з обраним банком та отримати іпотеку за відповідності всім вимогам програми», заявляють у Мінцифри.

Умови участі у бета-тесті наступні:

ви належите до однієї з пільгових категорій, що підпадають під програму;

не володієте житлом площею більше ніж 52,5 кв. м. + додатково 21 кв. м на кожного члена сімʼї;

не маєте інших пільгових іпотек.

Реєстрація за посиланням.