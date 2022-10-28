В застосунку Дія запускають послугу єОселя – програму доступного кредитування житла.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає NNS.
За повідомленням відомства, кредит онлайн доступний для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.
«У застосунку можна буде подати заяву про отримання державної пільгової іпотеки»,наголошують в Мінцифри.
Програма єОселя передбачає пільгові ставки 3% для чотирьох категорій і 7% — для всіх інших категорій.
«Отримати державний пільговий кредит можна навіть під час війни. Адже багато українців втратили домівки через повномасштабне вторгнення, і зараз їм необхідно якомога швидше отримати нове житло. Тому держава пропонує зробити це за найбільш вигідними умовами», додають у відомстві.
Умови кредитування наступні:
- пільгова відсоткова ставка;
- максимальний термін кредитування — до 20 років;
- мінімальний перший платіж — не менше ніж 20% від суми.
У застосунку Дія можна буде:
- подати заяву про участь у програмі;
- отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк.
Всі дані підтягнуться з реєстрів і можна подати заяву як в один банк-учасник програми, так і одразу в декілька і заява надходить в обрані банки одночасно.
На першому етапі доступні кредити під 3% для наступних пільгових категорій:
- військовослужбовців за контрактом;
- захисників України;
- силовиків та їхніх сімей;
- медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.
На другому етапі (з 1 січня 2023 року) будуть доступні кредити під 7% для:
- ветеранів війни та їхніх сімей;
- ВПО;
- інших громадян України, які відповідають вимогам програми.
«Якщо ви військовий, медик, педагог або науковець (повний перелік пільгових категорій, що підпадають під програму, доступний за посиланням), долучайтеся до бета-тесту. Кожна заява проходитиме весь реальний процес, і рішення банків будуть справжні. З ними можна буде далі співпрацювати з обраним банком та отримати іпотеку за відповідності всім вимогам програми», заявляють у Мінцифри.
Умови участі у бета-тесті наступні:
- ви належите до однієї з пільгових категорій, що підпадають під програму;
- не володієте житлом площею більше ніж 52,5 кв. м. + додатково 21 кв. м на кожного члена сімʼї;
- не маєте інших пільгових іпотек.
Реєстрація за посиланням.