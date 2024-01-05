Унікальна операція тривала майже добу – в Охматдиті врятували життя 9-місячній дівчинці (фото)

Унікальна операція, яку успішно провели українські лікарі, тривала майже 24-години. 9-місячній дитині зробили трансплантацію печінки з одномоментною корекцією вади серця.

Про це НСН повідомляє з посиланням на МОЗ.

В Охматдиті врятували 9-місячну Тетянку з Тернополя. Дитина народилася у лютому 2023 року з вродженою вадою серця, яку діагностували ще в утробі матері. Після народження у дівчинки виявили ще й захворювання, що спричиняє печінкову недостатність.

У 9 місяців Тетянка мала порушення розвитку, що загрожували життю. Кожне з них можна було коригувати в різний час і спосіб, а одночасне хірургічне втручання було ризиковим. Однак без операції дівчинка не мала шансів на життя.

Спеціалісти столичного Охматдиту організували консиліум і прорахували всі можливі варіанти оперативного втручання.

Операція – унікальна: з одномоментною корекцією вади серця та трансплантацією печінки від донора – мами. Такий варіант трансплантації виконувався в Україні вперше.

Неймовірні команди спеціалістів боролися за життя маленької Тані майже добу – 23 години, зазначають в МОЗ.

Зараз життєрадісна дівчинка почувається набагато краще, постійно посміхається та вже готується до повернення додому.

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