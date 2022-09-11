Умови виходу на пенсію зміняться – про що потрібно знати

Зараз, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати за спиною 29 років стажу, але вже з наступного року стажу буде потрібно ще більше.

Про це повідомляє NNS з посиланням на сайт “На пенсії”.

Тривалість страхового стажу, за допомогою якого українські чоловіки та жінки зможуть виходити на пенсію у 60 років, з кожним роком зростатиме на один рік. Вже у 2028 році він становитиме не менше 35 років.

Але це буде згодом. А у 2023 році 60-річний українець має заробити 30 років стажу.

Люди, які не встигли або не змогли накопичити необхідну кількість стажу для виходу на пенсію у 60 років, можуть вийти на пенсію у 63 роки, але для цього кількість стажу має бути не меншою за 20 років.

Ті ж українці, які змогли нагромадити від 15 до 20 років стажу, піти на заслужений відпочинок у 65 років.

Водночас громадяни, які пенсію собі не встигли заробити, у 65 років зможуть отримувати соціальну допомогу. Іншими словами, працювати потрібно буде не до 90 років, а в крайньому випадку до 65 років.

Якщо вам не вистачає страхового стажу, є кілька варіантів, як вирішити цю проблему:

якщо є час накопичити стаж, офіційно працевлаштуватися;

можна добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду, якщо немає роботи, але є кошти;

нарешті, можна просто докупити недостатній стаж за ціною в 44% мінімальної зарплати за кожен місяць.

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