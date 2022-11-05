Українцям дозволили накопичувати пенсію з 16 років. Як це зробити?

Верховна Рада розширила перелік тих, хто може добровільно сплачувати внески на майбутню пенсію. Тепер українці зможуть накопичувати пенсію з 16 років.

Про ухвалення відповідного законопроєкту № 7649 повідомляється на сайті парламенту, передає NNS.

Договір для сплати внесків можна укласти в електронній формі через портал і мобільний додаток Дія або на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Можна буде самостійно визначати розмір страхових внесків, періодичність і строки їхньої сплати.

Крім того, законопроєктом передбачена можливість благодійного внеску на користь іншого пенсіонера, наприклад батька. Тоді 70% внеску спрямовується на виплату іншій людині, а 30% — до солідарної пенсійної системи.

Навіщо починати накопичувати пенсію з 16 років

За даними ООН, Україна входить у перелік 15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення. До того ж найближчі десятиріччя населення скорочуватиметься внаслідок зменшення працездатного населення.

ООН прогнозує, що за умови збереження поточних показників народжуваності, смертності та міграцій населення України до 2050 року зменшиться на 28%. Водночас частка людей старшого віку зросте до 32%.

Разом зі збільшенням частки людей похилого віку зростатимуть пенсійні видатки. Ще у 2020 році прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не зможе виплачувати пенсії вже через 15 років.

Держава сподівається розв’язати проблему, зокрема завдяки системі добровільного накопичувального пенсійного забезпечення, яка почала працювати у 2005 році. Станом на 2021 рік недержавні пенсійні фонди за час свого існування накопичили понад 5 млрд грн добровільних внесків. У програмах беруть участь більш ніж 950 тисяч громадян України.

А втім, до добровільних пенсійних програм долучилися лише 7% тих, хто працює. Час від часу в Україні говорять про потребу запровадження обов’язкової накопичувальної системи, проте Верховна Рада поки що відкладає такі законопроєкти.

З 1 жовтня розмір мінімальної заробітної плати збільшився до 6700 грн. У наступному році розмір пенсій не змінюватиметься з огляду на умови воєнного стану.

Українцям без необхідного стажу замість пенсії доступна лише соцдопомога – хто і яку суму може отримати