Українці знову можуть отримати довідку ВПО через Дію. Також громадянам нагадали, куди звертатися, якщо не приходять виплати.

Мінсоцполітики разом з Мінцифрою провели технічне оновлення послуги для внутрішньо переміщених осіб в Дії. Послуга знову доступна в застосунку для нових користувачів.

Як передає NNS, про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

«Українці, які хочуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи, можуть зробити це в Дії. Відтепер послуга працює стабільніше і обробляються заявки швидше», йдеться в повідомленні.

Водночас користувачі, які отримали довідку раніше, також можуть і надалі користуватися нею в Дії.

Послугу можна також отримати офлайн в управліннях соцзахисту населення або Центрах надання адміністративних послуг.

Крім того, всі внутрішньо переміщені особи, яким не вдалося оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок Дія, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соціального захисту населення та написати ще одну заяву. Або ж надіслати її поштою.

Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її – навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

У разі виникнення проблем у внутрішніх переселенців при поданні заяв чи взятті на облік, звертайтесь до Мінреінтеграції:

15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;

+38 (066) 813-62-39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.

Українцям нагадали, що виплати державної допомоги внутрішнім переселенцям нараховуються тричі на місяць: 3-го, 12-го та 23-го числа, натомість раз в місяць відбувається виплата. Якщо виникають затримки і виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше.

Таким громадянам слід звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування та з’ясувати причину. Там зобов’язані вас прийняти – незалежно від того, де саме ви зареєстровані.

«Держава прагне всіляко допомогти українцям, які були змушені через війну покинути свій дім. Гроші та житло – дві ключові проблеми, що турбують наших людей. Намагаємось не лише забезпечити вчасно виплати щомісячної державної допомоги з бюджету (2 тис. грн на дорослих і 3 тис. грн на дітей чи людей з інвалідністю). Ми також додатково співпрацюємо з міжнародними гуманітарними організаціями, щоб фінансова підтримка була більш значною. Головна мета – дати людям можливість адаптуватися, облаштуватися на новому місці, знайти роботу, ввійти у більш стабільний ритм життя», коментує ситуацію Віцепрем’єрка України Ірина Верещук.

Отримати допомогу ВПО стало простіше – що змінилось