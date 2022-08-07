Українці скаржаться на завищені нарахування у платіжках Нафтогазу

Українці скаржаться на завищені нарахування у платіжках газопостачальної компанії НАК “Нафтогаз України”.

Як передає NNS, скарги клієнти залишають у коментарях до публікації компанії у Фейсбук, пише Today.ua.

Багато людей так досі й не розібралися, кому та яким чином вони мають звітувати за спожитий обсяг газу. Так, наприклад, людей непокоїть, що в особистому кабінеті Нафтогазу вони не можуть внести показання лічильника. Це вікно не активне.

“Хотіла б дізнатись, чому в особистому кабінеті вікно “внести показання” не активне. Натомість вікно “оплатити” – будь ласка, активне. Тому я ні 1-го, ні 2-го серпня внести показання не змогла. Довелось телефонувати на “гарячу лінію”, слухати 30 хвилин музику і нарешті передати показання оператору. До речі, мені так і не пояснили, в чому проблема. Цікаво, це тільки в мене так?”, цікавиться одна зі споживачок.

У Нафтогазі надали відповідь, вкотре нагадавши клієнтам, що показання лічильника вони мають передавати своєму оператору ГРМ (облгазу). А вже звідти Нафтогаз бере дані, отримані від клієнта, і на основі цих даних нараховує місячну платню за спожитий газ.

“Напряму передавати показники через чат-боти та особистий кабінет можуть Кіровоградська, Херсонська та Донецька області – саме тому у Вас кнопка може бути не активна”, відповіли клієнтці.

Крім того, у відповіді зазначили, яким чином можна передати показання лічильника. Існує декілька способів, і клієнт має змогу обрати той, який йому буде найзручніший.

“Передати показання можна кількома зручними способами: На сайті або в чатботі вашого облгазу. Зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу. У платіжці за розподіл газу, вказавши перші п’ять цифр на чорному фоні та дві на червоному. Також можна передавати показання своїх газових лічильників SMS-повідомленням на короткий номер 7104. Заповнювати SMS слід наступним чином: спочатку зазначити номер особового рахунку (складається з 10 цифр), а потім через пробіл показання лічильника (до 5 цифр). Якщо повідомлення заповнене без помилок, то незабаром після його відправки прийде відповідь”, роз’яснили у Нафтогазі.

Однак людей турбує не лише спосіб передачі показань лічильника, але й необґрунтовані нарахування плати за газ. Немало клієнтів скаржаться на завищені нарахування.

“Судячи з показань лічильника, фактично мною було розраховано за травень місяць 68505-68391 = 114 куб. м. З урахуванням тарифу 7,95689 грн/куб. м фактична ціна витраченого мною газу була 907.09 грн. Цю суму я й сплатив. У той же час, Ваша компанія виставила мені рахунок на суму 7767.67 грн. У зв’язку з чим прошу вас виключити з мого рахунку невідомо звідки взяті дані про використаний обсяг газу в травні місяці 2022 року у розмірі понад 960 куб. метрів. Я регулярно надсилаю показання свого лічильника через додаток “104.ua” і на підставі цих реальних даних оплачуватиму цю послугу”, пише в коментарі один із клієнтів.

Нафтогаз відписав, що надав йому відповідь в особистих повідомленнях, і ця відповідь, схоже, задовольнила клієнта. Він навіть подякував Нафтогазу за оперативність. Але незабаром йому знову прийшло повідомлення від постачальника, в якому зазначено той самий злощасний борг у розмірі близько 7 тисяч гривень.

“Я знову отримав повідомлення про наявність боргу за використаний газ. На сайті Газорозподільної компанії, https://104.ua/, через мій особистий кабінет, мені повідомили, що у травні місяці у мене було витрачено за лічильником 114 куб. м. (Покази лічильника 68505). Тому повторно прошу вас виключити незрозуміло звідки заборгованість із споживання газу за травень місяць 2022 р., оскільки регулярно передаю показання лічильника, а контролери роблять звірку показань лічильника”, пише той самий клієнт.

Нафтогаз знову надав йому відповідь в особистих повідомленнях.

Такі скарги від клієнтів непоодинокі. Люди вказують різні суми переплати, які вимагає з них компанія-постачальник. Але тенденція в усіх цих випадках однакова: споживачам надсилають завищені нарахування в платіжках Нафтогазу.

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