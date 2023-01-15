Українці можуть отримати від ООН ваучери на продукти – від чого залежить сума допомоги

Допомога українцям від ООН передбачає не лише грошові виплати, а й ваучери на продукти. Вимушені переселенці можуть отримати гроші на харчі, залежно від кількості членів їхніх сімей, передає НСН.

Хто може отримати ваучери на продукти

Допомога за Всесвітньою продовольчою програмою від ООН передбачена для переселенців, які зареєстрували довідку ВПО.

Важливо! Самостійно податись на програму неможливо, адже списки формує Мінсоцполітики на основі даних із Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Сума залежить від кількості членів у родині

Одна особа в родині – 2 200 гривень.

Дві особи в родині – 4 400 гривень.

Три особи в родині – 6 660 гривень.

Чотири особи в родині – 8 800 гривень.

П’ять та більше осіб – 11 100 гривень.

Зверніть увагу! Зараз можливо максимум отримати 6 660 гривень на сім’ю.

До слова, згідно з даними Мінінтеграції, Всесвітня продовольча програма ООН від початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні 137 тисяч тонн продовольства та понад 370 мільйонів доларів фінансової допомоги.

Як отримати грошову допомогу від ООН

Щоб оформити фінансову допомогу вам треба буде зареєструватися, вказавши:

номер телефону,

ім’я та прізвище,

ідентифікаційний код (номер картки платника податків).

Найлегший спосіб це зробити – зателефонувати на гарячу лінію програми 0 800 600 122.

Після успішної реєстрації оператором, на ваш номер телефону надійде sms-повідомлення з кодом банківського переказу від Western Union (система грошових переказів готівкою).

Забрати переказ від ООН готівкою можна в:

партнерських банках (найближчі можете знайти за цим посиланням);

у відділеннях Нової пошти та Укрпошти.

Як зняти готівку

Для того, щоб зняти готівку ви повинні мати із собою будь-який документ, що засвідчує вашу особу.

Однак якщо ви є клієнтом Приватбанку, А-Банку або Ощадбанку ви також можете здійснити онлайн-переказ на свій банківський рахунок. Детальну інструкцію переведення переказу дивіться тут.

Важливо! Якщо вам менше ніж 18 років і ви не маєте офіційного опікувана, то для отримання виплати від ООН необхідно звернутися до будь-якого відділення партнерського банку програми, де вам нададуть повноцінну консультацію щодо оформлення.

Джерело: 24 канал

Грошова допомога українцям – які виплати можуть отримати переселенці