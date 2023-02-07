Кожен українець, який отримував додатковий дохід, зобов’язаний заповнити декларацію та сплатити податки до бюджету.

Це необхідно зробити до травня поточного року, інформує НСН.

Як пояснюють у Державній податковій службі, потрібно платити за доходи, які ви отримали у 2022 році. У середньому ставка становить 18% (у деяких випадках може бути нижчою). Також потрібно сплачувати і військовий збір (1,5%).

Декларацію потрібно заповнювати, якщо у вас був щонайменше один із таких доходів:

якщо вам пробачили заборгованість, ви отримали нецільову допомогу;

якщо вам заплатили за будь-яку послугу (крім роботодавця, який є вашим податковим агентом);

якщо ви отримали прибуток від оренди житла, спадщину, подарунки;

за продажу житла;

якщо ви отримували дохід за кордоном;

якщо ви додатково заробляли, надаючи професійні послуги.

Варто зазначити, що якщо ви отримували соціальну допомогу, благодійну допомогу від іноземних держав чи організацій тощо, сплачувати податки із цієї суми не потрібно. Декларацію можна подати як письмово, так і в електронному вигляді через Електронний кабінет.

Проблема полягає в тому, що податковій складно відстежити додаткові прибутки українців. Проте платити податки – обов’язок кожного українця. А зібрані гроші також забезпечують обороноздатність України. Це дозволяє державі фінансувати армію за умов повномасштабної війни.

Джерело “Обозреватель”

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