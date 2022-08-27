Українці, які повертаються з-за кордону, можуть отримати допомогу 18000 гривень для відновлення роботи.

Із 24 серпня до 10 вересня триває прийом заявок на індивідуальну допомогу для представників та представниць громадського сектору за програмою підтримки Vidnova Fellowship.

Про це NNS дізнався з повідомлення media.zagoriy.foundation.

Отримати фінансову та менторську підтримку можуть українці, які через повномасштабну війну змушені були виїхати за кордон, але вже повертаються додому, хочуть продовжити працювати у громадському секторі і шукають партнерські та інші можливості для відновлення роботи.

Програма Vidnova Fellowship діятиме в Україні з жовтня по січень 2023 року.

18000 гривень можуть отримати фахівці, які мають досвід у таких сферах:

культурний менеджмент;

мистецтво;

неформальна освіта;

соціальне підприємництво та інновації;

захист прав людини;

медіа;

екологія та охорона навколишнього середовища.

В рамках цієї ініціативи українцям, які стануть її учасниками, будуть щомісяця виплачувати стипендію в розмірі 18 тисяч гривень. Крім того, вони зможуть отримати консультації спеціалістів щодо налагодження роботи або, наприклад, щодо започаткування власної справи у громадському секторі діяльності.

Стипендіатів не обмежуватимуть конкретними містами або регіонами. Вони зможуть працювати у будь-якому місті України.

Щоби стати учасником програми, до 10 вересня слід заповнити онлайн-форму, яку можна знайти за посиланням: https://inshaosvita.typeform.com/to/QRD2uKMN

Хто може розраховувати на допомогу від міжнародних організацій: відповіді на запитання