З чого складається український сухпайок, чим харчуються захисники, коли перебувають на передовій, де немає часу та можливості готувати.

Військові з одного з батальйонів, що беруть участь у бойових діях на Бахмутському напрямку на прохання Главкому показали, який вигляд мають їхні сухпайки українського виробництва, передає НСН.

Офіційно сухпайок має назву «Добовий польовий набір продуктів». Це доволі об’ємний пакет, який важить майже 2 кг. Маса брутто – 2015,3 г, нетто – 1888,3 г. Енергетична цінність – 3577 ккал. На упакуванні є інформація про вміст набору українською і англійською мовами та вказано термін придатності. Зазначено також, що це «Власність ЗСУ, не для продажу».

Загалом є 14 варіантів сухпайків, кажуть військові. Відрізняються вони першими стравами, гарнірами, видами м’яса, джемів та їхніми комбінаціями.

Номер комплектації та вміст можна прочитати на упакуванні. Всередині можуть бути рисовий, гороховий, гречаний супи або ж борщ. Із м’яса – свинина, яловичина, курка. На гарнір – картопля, горох, квасоля або ж різноманітні каші.

Український сухпайок. Набір №7

Сніданок

На сніданок у наборі №7 – 350 грамів квасолі з куркою та овочами.

Є також 50 грамів галет і пакетик розчинної кави. До основної страви додається цукор та сіль, а щоб споживати їжу було комфортно – ложка, волога антисептична та сухі серветки.

Як можна прочитати на упакуванні, серед варіантів сніданку також – каша рисова з куркою та овочами, картопля зі свининою та овочами, гречка з куркою та овочами, каша ячна з куркою та овочами, квасоля з яловичиною та овочами, горох зі свининою та овочами.

Обід

Найоб’ємніший пакет – із обідом. На перше в нашому наборі – 0,5 кг горохового супу зі свининою, на друге – 350 г гречаної каші з яловичиною і овочами.

Є також галети, житні сухарі, чай і яблучний вітамінний джем. До солі та цукру додали ще перець, а ложка і серветки – як у сніданку.

Із супів у сухпайку може бути борщ із яловичиною, рисовий суп із куркою або ж гречаний зі свининою. На друге – каша пшенична з яловичиною або куркою, ячна зі свининою, горох або квасоля з яловичиною або ж квасоля з куркою. До других страв обов’язково додають овочі.

Окрім яблучного, є ще вишневий, абрикосовий та джем із чорної смородини.

Вечеря

На вечерю у сухпайку №7 – перлова каша зі свининою та овочами. Споживати ї пропонують із пшеничними сухарями, а запити – чаєм із натуральним квітковим медом.

Якщо не смакує, стік із цукром теж є. Як і до попередніх порцій, до вечері додають галети, сухі та вологі серветки, ложку.

Загалом сухпайок дуже ситний і смачний, кажуть військові. Якщо на обід подужав 500 г супу, то друга страва може вже й не вміститися. Аби розігріти все, досить кинути пакетик в окріп на три хвилини.

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