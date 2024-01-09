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Українські хакери зламали російського інтернет-провайдера, частина Москви без інтернету та ТБ – ЗМІ

Журналіст
Українські хакери зламали російського інтернет провайдера, частина Москви без інтернету та ТБ – ЗМІ

Українські хакери зламали російського інтернет-провайдера “М9ком” й “знесли” його сервери. Внаслідок чого частина російської столиці залишилася без інтернету та ТБ.

Про це НСН повідомляє з посиланням на видання РБК-Україна, яке посилається на власні джерела.

Як розповіли джерела виданню, йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту і т.д.

“Як наслідок – частина жителів Москви залишилася без інтернету та ТБ”, кажуть співрозмовники РБК-Україна.

Крім того, хакери вивантажили більш як 10 Гб даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії, які виклали для дослідження всіма бажаючими. Їх можна переглянути за посиланням.

Водночас для хакерів, як стверджують джерела, “М9ком” це така одна з “розминочних атак” перед ще більшою роботою, яка буде серйозною помстою за “Київстар”.

Українські хакери залишили частину Москви без інтернету та ТБ – ЗМІ

Українські хакери залишили частину Москви без інтернету та ТБ – ЗМІ1

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