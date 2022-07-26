

























































Захищати Україну від російської навали зі зброєю в руках вирушили на фронт багато жінок, серед яких 23-річна снайперка Олександра Самсонова. Мужня українка, риси обличчя якої схожі на зовнішність Анджеліни Джолі, встигла прославитися в мережі як українська Лара Крофт.

Олександра дала інтерв’ю ELLE.UА, в якому розповіла, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну вона ні на мить не засумнівалася в тому, що вирушить добровольцем на війну, передає NNS.

Захищати Батьківщину її мотивують діти, які заслуговують на щасливе дитинство, а не смерть від рук окупантів.

У тому, що буде повномасштабна війна, дівчина не сумнівалася і почала готуватись до вторгнення ще три роки тому.

«Мені не доводилося приймати рішення йти на війну, у мене не було вибору. Я довго вчилася і, як би цинічно не звучало, чекала на це. Чим швидше почнемо, тим швидше закінчимо… 28 лютого я вже була в частині. Офіційно я на посаді стрільця, але так як у мене багато специфічних знань та навичок, то спектр моєї роботи буває досить широким. Це може бути і медицина, і канцелярія, якщо там потрібна допомога», поділилася військовослужбовиця.

Навіть у військовій формі, з автоматом у руках і каскою на голові Олександрі вдається виглядати жіночно та привабливо. Завдяки своїй внутрішній силі та яскравій зовнішності українка справді є дуже схожою на Лару Крофт у виконанні Анджеліни Джолі.

Про це снайперці нерідко пишуть підписники в Instagram, яких у неї там понад 16 тисяч. Крім цього, користувачі мережі залишають Олександрі компліменти, теплі слова підтримки та подяки за її діяльність.

Дівчину, як зізнається вона сама, мотивують не опускати руки українські діти.

«Мені ніщо не рве душу так, як українські діти, які гинуть і страждають через цю війну. Коли я бачу, як наші діти плачуть, – у мене розривається серце, і ні про який внутрішній надлом там не йдеться. Ми зобов’язані зробити все для того, щоб наші діти жили під мирним небом, у вільній та незалежній Україні, любили це життя і лише з підручників історії знали про те, що таке війна», розповіла українська Лара Крофт.

При цьому сама Олександра теж залишається дитиною для своєї мами. Та дуже переймається через дочку, а це, у свою чергу, хвилює дівчину.

«Єдині складнощі, з якими мені доводилося і доводиться справлятися, – це переживання мами. А ще смерть друзів. Якщо ми говоримо про відсутність комфортних умов у деякі моменти, то мене це не напружує. Це війна, і треба бути готовим до всього», додала українка.

У мирний час Олександра рідко з’являлася перед фоловерами в сукнях та на підборах. Здебільшого, у її профілі можна зустріти знімки з навчань та на полігоні. Але кілька фотокарток у розкішних образах все ж збереглося.

23-річна українська Лара Крофт стала ще одним підтвердженням стійкості українського народу та його прагнення до перемоги.