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Українська Лара Крофт – 23-річна снайперка з ЗСУ підкорила мережу

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Захищати Україну від російської навали зі зброєю в руках вирушили на фронт багато жінок, серед яких 23-річна снайперка Олександра Самсонова. Мужня українка, риси обличчя якої схожі на зовнішність Анджеліни Джолі, встигла прославитися в мережі як українська Лара Крофт.

Олександра дала інтерв’ю ELLE.UА, в якому розповіла, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну вона ні на мить не засумнівалася в тому, що вирушить добровольцем на війну, передає NNS.

Захищати Батьківщину її мотивують діти, які заслуговують на щасливе дитинство, а не смерть від рук окупантів.

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У тому, що буде повномасштабна війна, дівчина не сумнівалася і почала готуватись до вторгнення ще три роки тому.

«Мені не доводилося приймати рішення йти на війну, у мене не було вибору. Я довго вчилася і, як би цинічно не звучало, чекала на це. Чим швидше почнемо, тим швидше закінчимо… 28 лютого я вже була в частині. Офіційно я на посаді стрільця, але так як у мене багато специфічних знань та навичок, то спектр моєї роботи буває досить широким. Це може бути і медицина, і канцелярія, якщо там потрібна допомога»,поділилася військовослужбовиця.

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Навіть у військовій формі, з автоматом у руках і каскою на голові Олександрі вдається виглядати жіночно та привабливо. Завдяки своїй внутрішній силі та яскравій зовнішності українка справді є дуже схожою на Лару Крофт у виконанні Анджеліни Джолі.

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Про це снайперці нерідко пишуть підписники в Instagram, яких у неї там понад 16 тисяч. Крім цього, користувачі мережі залишають Олександрі компліменти, теплі слова підтримки та подяки за її діяльність.

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Дівчину, як зізнається вона сама, мотивують не опускати руки українські діти.

«Мені ніщо не рве душу так, як українські діти, які гинуть і страждають через цю війну. Коли я бачу, як наші діти плачуть, – у мене розривається серце, і ні про який внутрішній надлом там не йдеться. Ми зобов’язані зробити все для того, щоб наші діти жили під мирним небом, у вільній та незалежній Україні, любили це життя і лише з підручників історії знали про те, що таке війна»,розповіла українська Лара Крофт.

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При цьому сама Олександра теж залишається дитиною для своєї мами. Та дуже переймається через дочку, а це, у свою чергу, хвилює дівчину.

«Єдині складнощі, з якими мені доводилося і доводиться справлятися, – це переживання мами. А ще смерть друзів. Якщо ми говоримо про відсутність комфортних умов у деякі моменти, то мене це не напружує. Це війна, і треба бути готовим до всього»,додала українка.

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У мирний час Олександра рідко з’являлася перед фоловерами в сукнях та на підборах. Здебільшого, у її профілі можна зустріти знімки з навчань та на полігоні. Але кілька фотокарток у розкішних образах все ж збереглося.

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23-річна українська Лара Крофт стала ще одним підтвердженням стійкості українського народу та його прагнення до перемоги.

«В України нове, велике і світле майбутнє в абсолютно різних сферах. Зараз ми пишемо історію і тільки нарощуємо свою міць, хоча багато хто думав, що буде навпаки. На нас чекає краще майбутнє, але для цього ще чекає багато труднощів і боротьби. Не варто забувати, що легко і безкоштовно дістається тільки рабство, тому велика ймовірність, що незалежність України намагатимуться відібрати ще не раз»,ділиться Олександра Самсонова.

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