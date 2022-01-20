Українська команда на “Запорожцях” виступить на Rallye Monte-Carlo (фото, відео)

У легендарному змаганні ретро-автомобілів Rallye Monte-Carlo Classique вперше за його 111-річну історію візьме участь українська команда на “Запорожцях”.

Як повідомляє Укрінформ, 19 січня із Запоріжжя вирушив перший екіпаж, передає NNS.

Прес-конференція, присвячена старту запорізького екіпажу, відбулася у Туристичному інформаційному центрі.

“Взяти участь у такому змаганні – це мрія будь-якого автомобіліста. Ми довгий час листувалися з організаторами легендарного ралі, і нам зробили виняток на честь 60-річчя від дня випуску “Запорожця”… В Італії до нашого автомобіля ставляться як до молодшого “брата” – він дуже схожий на “Фіат” – і коли організатори подивилися наші фото, були вражені та надіслали нам відповідь, що із задоволенням приймуть команди та буде цікаво порівняти автомобіль виробництва ЗАЗ та Фіат. З цього все почалося”, наголосив керівник української команди, чемпіон України з авторалу та пілот одного з екіпажів у Rallye Monte-Carlo Classique Роман Щипков.

Перегони планували провести у 2021 році, але через пандемію перенесли на цей рік. Українська команда складається з 6 екіпажів, які виступають на ЗАЗ-965, ЗАЗ-965-А, ЗАЗ-966 та ЗАЗ-968.

Під час прес-конференції також було продемонстровано відеозвернення наставника української команди, легендарного фінського гонщика, чотириразового переможця ралі Париж – Дакар Арі Ватанена.

“Для мене Україна – це насамперед люди, які борються за свою свободу та незалежність.Я маю найкращі спогади від перебування на українській землі, у мене багато українських друзів. Тому я погодився взяти участь у цьому проекті та підтримати вашу команду на Rallye Monte-Carlo. Сподіваюся, мій досвід та знання допоможуть вашим екіпажам пройти ці змагання з гідним результатом”, зазначив фінський гонщик.

Зазначається, що українські учасники перетинатимуть кордон двома маршрутами: зі Львова та Чернівців. 30 січня у місті Валанс (Франція) усі автомобілі-учасники пройдуть технічний контроль, а 31 січня розпочнеться чемпіонат. Фіншують учасники у Монако.

Раніше повідомлялося, що у складі української команди є жіночий екіпаж.