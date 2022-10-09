Українки отримають по 80 тисяч гривень – куди звертатися жінкам, які постраждали від війни

Українки, яких було визволено з полону, отримають по 80 тисяч гривень допомоги від Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького.

Як передає NNS, про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Українки, звільнені з полону, отримають допомогу від Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького. Таке рішення було ухвалено на засіданнях комісії Фонду. Воно стосується 52 українських жінок, які повернулися з полону в рамках обмінів військовополоненими з квітня цього року дотепер”, йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, це стосується українок, які повернулися в Україну в результаті двох вересневих обмінів.

Зазначається, що рішення щодо ще 13 жінок буде ухвалено наступного тижня.

Таким чином кожна жінка одноразово отримає на свій банківський рахунок близько 80 тисяч гривень.

“Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького надає українкам не тільки фінансову допомогу. Також він пропонує відпочинок – реабілітаційну поїздку до Польщі та психологічну підтримку жінок, яким довелося страждати в нелюдських умовах в неволі у ворога. Вона надається за допомогою психологічних консультацій”, йдеться в повідомленні.

Серед іншого, існує окрема програма Фонду – підтримка українських дітей віком до 18 років, які втратили через війну обох батьків або одного з них, якщо він був єдиним опікуном. Таким дітям надається щомісячна фінансова допомога на суму понад 5 тисяч гривень на місяць.

Як подати заявку на допомогу

Заявка на допомогу заповнюється та подається онлайн на сайті Фонду https://sheptytskyfund.pl/

достатньо заповнити форму.

У разі, якщо у вас не вистачає документів для подання заявки чи маєте запитання або хочете уточнити деталі, звертайтесь за номером телефону: +38 093 213 76 96 Оксана Похода.

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