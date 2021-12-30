Українець зробив 18 COVID-щеплень заради винагороди

Українець може стати світовим рекордсменом за кількістю COVID-щеплень. Чоловік вакцинувався 18 разів. На такий крок він пішов заради винагороди, яку йому нібито обіцяла лікарка.

Про це йдеться у сюжеті “Секретних матеріалів” на телеканалі 2+2, пише УНІАН, передає NNS.

Олексій Сукач взяв на себе так багато доз вакцини від коронавірусу, що лікар, яка дізналася про це, ледь не схопилася за голову. Він отримав понад 15 вакцин, такого не можна збагнути, кажуть експерти.

Горе-рекордсмен зробив усі існуючі вакцини в Україні. За його словами, він щепився настільки багато разів, бо лікарка нібито обіцяла йому безкоштовне харчування й перебування у лікарні Харкова.

Журналісти зателефонували жінці, яка нібито хотіла покращити рейтинг у медичному сервісі Helsi такими махінаціями. Проте вона каже, що вперше про це чує.

Але у системі Helsi є всі дані, там дійсно можна знайти понад 15 записів про вакцинацію чоловіка. На днях він хотів зробити ще одне щеплення у Мукачево, але йому відмовили.

Там він казав, що йому обіцяли “винагороду”. За 20 вакцин лікарка нібито могла дати “талончик” на перебування у лікарні. На момент виходу випуску чоловік зробив вже 18 вакцин.

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