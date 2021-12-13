Українцям доведеться заплатити податки за свої квартири: кого торкнеться

В Україні з вересня 2022-го почнуть донараховувати податки за витрати, які не зможуть підтвердити. Йдеться, зокрема, про покупку квартир. Таке посилення запровадять одразу після того, як закінчиться податкова амністія.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL, передає NNS.

Міністерство фінансів готує непрямі методи податкового контролю. Це означає, що податківці контролюватимуть не лише сплату внесків із доходів, а й витрати українців.

Річ у тім, що з 1995 року Державна податкова служба веде облік усіх білих доходів. Тому чиновники можуть легко порівняти доходи та витрати та знайти розбіжності.

Якщо виявиться, що українець витрачає більше, ніж заробляє, до нього виникнуть питання: звідки взялися гроші? Чи сплачені з них податки? І якщо платник податків не зможе відповісти, його змусять доплатити 19,5% податку.

Це може стосуватися також купівлі квартир. У момент, коли українець спробує продати квартиру, куплену багато років тому, податкова зможе запитати: звідки взялися гроші, щоб, наприклад, 15 років тому придбати житло? Якщо його купили за рахунок батьків, то за такий подарунок також потрібно було сплатити податок.

“Умовно кажучи, якщо існує факт купівлі великого об’єкта нерухомості, при цьому задекларованих доходів немає, і амністію людина не проходила, тобто вона не показала своїх реальних доходів, з яких чомусь не були сплачені податки… Наслідком цього буде те, що у податкової є право донарувати несплачені податки”, сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю НВ.

Тут слід зазначити, що точні правила ще обговорюються (Мінфін готує законопроєкт). Цілком можливо, що про великі покупки мають повідомляти податкові також і продавці.

Є можливість уникнути питань від податкової у разі, якщо майно було куплено за тіньові доходи (наприклад, накопичення із зарплат у конвертах). Для цього потрібно взяти участь у податковій амністії.

У такому разі, наприклад, за квартиру потрібно буде заплатити лише 5%. Але тут також важливо враухвати, що для податкової амністії є винятки. Якщо площа квартири не перевищує 120 квадратів, то заповнювати нульову декларацію та проходити податкову амністію не потрібно.

Цілком можливо, що у розробленому законопроекті Мінфіну про непрямі методи контролю також діятимуть обмеження. Наприклад, не враховуватимуть витрати до певної суми чи нерухомість певної площі.

Податкова амністія успішно пройшла в низці країн. Вона дозволяє вивести економіку із тіні.

В Україні, де левова частка економіки перебуває у тіні, вона також може бути успішною. Але лише за умови, якщо після неї почнуться жорсткі перевірки і у платників податків буде стимул виходити з тіні.