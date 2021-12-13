Українців зобов’яжуть прив’язати SIM-карти до паспортів

У Верховній Раді пропонують прив’язати телефонні SIM-карти українців до паспортів.

Про це NNS дізнався з повідомлення novyny.live.

Мова про тих людей, які відкривають рахунки в банках.

Відповідний законопроєкт лежить в парламенті на розгляді і повинен викорінити наявні шахрайські схеми.

Ініціатива міститься в законопроєкті, представленому у серпні 2021 року.

В пояснювальній записці ідея прив’язки SIM-карт до паспортів обумовлена “турботою про громадян”.

Якщо у мобільного оператора немає паспортних даних власника номера, то такий номер фактично нікому не належить і перевипустити SIM-карту з аналогічним номером може будь-яка людина без особливих зусиль.

Крім того, прив’язка SIM-карт дозволить мобільним операторам ідентифікувати своїх клієнтів і викорінить схему обману, при якій шахраї захоплюють чужі мобільні номери.

Як відбувається схема обману і перевипуску чужих SIM-карт

Спочатку шахраї з різних номерів кілька разів телефонують на номер жертви;

потім звертаються до оператора мобільного зв’язку, що втратили SIM-карту і просять її перевипустити;

називають останні номери, з яких надходили дзвінки на вказаний номер. (У оператора мобільного зв’язку немає підстав відмовити, адже він не знає, чий насправді цей номер);

після перевипуску SIM-карти отримують доступ до інтернет-банкінгу або інших послуг, і виводять гроші з рахунків, а так само оформляють кредит.

Основні мобільні оператори урізають тарифи та швидкість інтернету

Чи вирішить це проблему шахрайства?

Як розповідає експерт телекомунікаційного ринку Роман Химич, поява у законодавстві норми щодо обов’язкового використання клієнтами банків контрактних номерів на практиці нічого не змінить. За його словами, в Україні вже був випадок, коли гроші клієнтки банку було вкрадено внаслідок помилок операторської компанії.

Незважаючи на те, що її номер мав статус персоніфікованого і будь-які операції з ним мали відбуватися за її особистої присутності, шахраї заволоділи цим номером. Попри, здавалося б, очевидні обставини суди відмовили постраждалій у праві вимагати від компанії відшкодування збитків. Тому номер за паспортом – не панацея від шахрайства.

“Поява законодавчої норми використовувати лише контрактні номери не вирішить проблему масового протиправного заволодіння “фінансовими номерами”. Про це свідчить досвід Російської Федерації, де, попри бов’язкову персоніфікацію всіх без винятку номерів, масштаби шахрайських дій ще більші, ніж в Україні. Шахраї використовують фальшиві довіреності, підроблені документи, просто підкуповують співробітників операторських салонів”, підсумував Химич.

Загалом, прив’язка мобільного номера до паспорта має як недоліки, так і переваги. Частково це може допомогти захистити особисті дані, але якщо ми говоримо про протидію шахрайству у банківській сфері, то така система не зовсім ефективна, адже зловмисникам вдається провертати схеми навіть із контрактними номерами. Імовірно, замість додаткового захисту “фінансового номера” варто розробити схеми авторизації з ідентифікацією вищого рівня. Якщо, звичайно, призначення законопроєкту саме боротьба з шахрайством, а не щось інше.