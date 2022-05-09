Уряд затвердив проект, згідно з яким українці зможуть одночасно оформлювати два паспорти – паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Про це NNS дізнався з повідомлення Урядового порталу.

В разі втрати документів або необхідності їх обміну у зв’язку зі зміною персональних даних, особа також може звернутися за одночасним оформленням ID-картки та закордонного паспорта.

Проект експериментальний і його проведення пропонується встановити протягом двох років, зазначили у Кабміні

«Продовжуємо робити державні послуги для громадян зручними та швидкими навіть в умовах війни. Затвердили експериментальний проект, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу в отриманні чи відновленні документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу», заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У проекті зазначається, що метою затвердження документу є удосконалення надання адміністративних послуг у сфері міграції та мінімізації часу для їх отримання в умовах введення та продовженням воєнного стану. Адже ходіння по кабінетах не тільки займає чимало часу, але ще й нерідко буває вельми непростим.

Наразі, аби оформити закордонний паспорт, спочатку необхідно отримати на руки ID-картку. Але після технічної реалізації проекту в інформаційно-комунікаційній системі ДМС обидва паспорти можна буде оформити одночасно.

За отриманням такої послуги особа може звертатися до територіальних органів/територіальних підрозділів Державної міграційної служби, центрів надання адміністративних послуг або відокремлених підрозділів державного підприємства «Документ» (центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс»).

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