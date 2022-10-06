Україна змінює свій запит щодо військової допомоги – Politico

З наближенням зими Україна змінює свій запит щодо військової допомоги від західних партнерів.

Як передає NNS про це повідомляє видання Politico.

За інформацією журналістів, українська влада побоюється, що рф посилить ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.

У зв’язку із цим Київ сподівається посилити систему протиповітряної оборони.

“На чолі списку стоїть нова система протиповітряної оборони через побоювання, що владімір путін посилить ракетні удари по цивільних об’єктах, коли його лінія фронту впаде”, зокрема, наголошується в статті.

Наразі, за інформацією видання, в Україні з робочим візитом перебуває ексглава НАТО Андерс Фог Расмуссен. Він спільно із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком розробляє Київську угоду про безпеку.

Цей договір заохочує Захід взяти на себе зобов’язання щодо довгострокових гарантій безпеки з Україною, включаючи постійну матеріальну підтримку військових зусиль та відновлення української оборонної промисловості, щоб держава найближчими роками могла почати виробляти та постачати в армію власну зброю.

Пізніше цього тижня Расмуссен зустрінеться з офіційними особами США та зможе передати побажання України щодо озброєння.

Новий пакет допомоги: упор на ракетні системи

У новий пакет військової допомоги США на суму $625 млн, оголошений у вівторок, не було включено жодних нових засобів ППО. Адміністрація Байдена зосередилася на точних артилерійських та ракетних системах та боєприпасах. Ця зброя буде критично важливою протягом наступних кількох тижнів, оскільки ЗСУ продовжують контрнаступ.

До листопада Україна також отримає дві вдосконалені зенітно-ракетні системи виробництва Raytheon. Вони можуть збивати безпілотники, ракети та гелікоптери, а це якраз те, що потрібно Києву сьогодні.

Проте, ці та ще шість зенітно-ракетних систем, які мають прибути надалі, не доставлять в Україну досить швидко. Отже Київ не зможе забезпечити прикриття українських міст у повітрі у стислі терміни.

Як пишуть журналісти, західні партнери поки що не мають наміру відмовлятися від своїх передових засобів протиракетної оборони та передати їх Києву. Крім того, на укладання нових контрактів, виробництво та навчання військових тому, як їх експлуатувати, витрачаються роки.