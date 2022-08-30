Україна робить дерев’яні муляжі систем HIMARS – The Washington Post написала навіщо

Щоб змусити росію витрачати дорогі ракети “Калібр”, Україна виготовляє дерев’яні муляжі систем HIMARS.

Про це повідомляє The Washington Post, передає NNS з посиланням на НВ.

Зокрема, українські військові виготовляють дерев’яні муляжі реактивних систем залпового вогню HIMARS. Їх неможливо відрізнити від справжніх через об’єктив російських безпілотників.

За кілька тижнів у польових умовах помилкові цілі виманили щонайменше 10 крилатих ракет “Калібр”.

Цей успіх змусив Україну розширити виробництво муляжів для ширшого використання.

Використання таких фальшивих цілей пояснює хвалькуваті заяви рф про знищення зразків західної зброї.

“Вони стверджують, що вразили більше HIMARS, ніж ми навіть відправили”, каже американський дипломат.

Майже щотижня глава міноборони рф сєргєй шойгу та інші представники російського оборонного відомства оголошують про нові успішні удари по західних ракетних системах.

При цьому в Пентагоні спростовують російські заяви і зазначають, що жодна з РСЗВ HIMARS в Україні не була знищена.

Український чиновник сказав, що ЗСУ не мали іншого вибору, окрім як вдатися до нетрадиційної тактики для відбиття атак рф, яка кількісно перевершує Україну.

У серпні Forbes підрахував, що вартість однієї ракети “Калібр” складає $6,5 млн.

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