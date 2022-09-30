Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Київ не відмовляється від переговорів з росією, але робитиме це лише з новим російським президентом.

Про це він сказав під час відеозвернення, передає NNS.

«Саме наша держава завжди пропонувала росії домовитись про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з росією, але вже з іншим президентом росії», сказав Зеленський.

Президент за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони оголосив, що Україна продовжуватиме посилюватися та працювати над деокупацією всієї території.

«Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України — реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто», сказав президент.

За його словами, Україна хоче приєднатися до НАТО за процедурою, яка «відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти», тобто у пришвидшеному порядку.

«Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО», додав глава держави.

Зеленський вказав, що юридичний вступ до НАТО – це фактичне фіксування того, що країна уже досягла на практиці.

«Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку. Ми знаємо, що це можливо. Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія та Швеція розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства. Це – справедливо. Справедливо і для України. Це закріплення на рівні договору того, що і так вже досягнуто в житті і що є нашими цінностями», заявив президент.

Зеленський додав, що в Україні розуміють, що рішення про членство потребує консенсусу всіх членів Альянсу, якого ще треба досягти.

«І тому, поки це відбуватиметься, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором (Kyiv Security Compact), що розроблений і представлений нашим партнерам. Безпека не має альтернатив. Але потрібна рішучість, щоб її гарантувати», зазначив він.

Зазначимо, що членство України в Організації Північноатлантичного договору було закріплено в Конституції України рішенням Верховної Ради 7 лютого 2019 року.