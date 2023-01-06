Україна отримає зброю, яку не вдалося отримати у 2022 – Кулеба

Цього року Україна отримає зброю, яку не вдалося отримати від союзників у 2022 році.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає НСН.

Міністр переконаний, що «час табу» щодо зброї минув.

«Вже перший тиждень 2023 доводить це. Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея «Patriot», боєприпаси і багато чого іншого. А ще дочекайтеся оголошення нового американського пакету», написав Кулеба у Facebook.

Він додав, що український президент Володимир Зеленський цього тижня проводить дипломатичний марафон, кожного дня — переговори з трьома, чотирма лідерами країн.

Зокрема, деякі рішення про передачу зброї ухвалюються прямо під час розмов президентів, а деякі будуть ухвалені за їх результатами.

Кулеба зазначив, що завдяки цій наполегливій роботі і героїзму українських захисників, а також дипломатичній команді, Україні вдалося переконати союзників у тому, що «час табу щодо зброї минув».

«Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі», написав глава МЗС.

Кулеба зазначив, що саме звідси — каскад хороших новин щодо зброї. За його словами, далі таких новин буде ще більше.

Чи справді Зеленський і Байден обговорювали сценарії закінчення війни – у МЗС дали відповідь