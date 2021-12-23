Україна може скоротити термін дії COVID-сертифікатів

Єврокомісія планує 10 січня скоротити термін дії COVID-сертифікатів з 365 днів до 270 днів. Україна також може скоротити термін дії COVID-сертифікатів, якщо рішення про скорочення терміну дії цих цифрових документів буде впроваджено країнами ЄС.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич, передає NNS.

За її словами, МОЗ спостерігає за підготовкою рішення Європейської комісії і вже мало нараду з європейськими фахівцями з цього питання.

“Як тільки рішення про скорочення терміну дії цих цифрових документів буде впроваджено країнами ЄС, ми одразу ж розпочнемо впроваджувати його на рівні України. Спершу це питання має розглянути Національна технічна група експертів з питань імунізації, і далі воно має бути схвалено на засіданні штабу з вакцинокерованих інфекцій МОЗ, і відповідно буде нормативно врегульовано постановою уряду”, сказала Карчевич.

Вона пояснила, що після скорочення періоду дії сертифікату, згенерований документ буде чинним. Однак лише в межах того терміну придатності, який буде визначений в тій чи іншій країні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни-учасниці Європейського Союзу погодяться скоротити дію COVID-сертифікатів до 9 місяців.

Додамо, Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів.

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