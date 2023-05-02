Удар по Павлограду загрожує екокатастрофою у п’яти областях – аналітики

Вечері 30 квітня російські військові здійснили ракетний удар по Павлограду Дніпропетровської області, влучивши у промислове підприємство.

Потужний вибух внаслідок влучання російської ракети стався на хімічному підприємстві, де зберігається ракетне паливо, це може стати причиною екологічної катастрофи у п’яти областях, пишуть аналітики OSINT-проєкту GeoConfirmed, передає НСН з посиланням на Джеркало Тижня.

Аналітики GeoConfirmed стверджують, що спричинений російським обстрілом вибух на підприємстві це «дуже погані новини».

«На сьогодні на полігоні зберігається понад 1,8 тисячі тонн простроченого твердого ракетного палива. Минуло 20 років з дня закінчення терміну придатності», зазначають у джерелі.

Аналітики посилаються на статтю української служби BBC за січень 2020 року, у якій йшлося про те, що вибух на цьому заводі може призвести до екологічного лиха не лише на Дніпропетровщині, а й ще у чотирьох сусідніх областях.

GeoConfirmed UKR. The massive explosion in Pavlograd was in the Pavlograd Chemical plant and was not a train loaded with S-300’s like so many claimed… And it’s also very bad news. Grid of the site: 48.582440, 35.849209 GeoLocated by @OAlexanderDK and @Wolltigerhueter 1/9 https://t.co/75Qjij79uQ — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) May 1, 2023

Як писало ВВС, тоді гендиректор Павлоградського хімзаводу Леонід Шиман розповідав:

«Ми пам’ятаємо, коли в Балаклеї сталась надзвичайна ситуація. Там просто знехтували правилами поводження з ракетним паливом, яке знаходилось у двигуні. І мова йшла про лише 180 кг твердого ракетного палива. Для порівняння – в одній ступені міститься 50 тис. кг. А всього на нашій території – 1,8 млн кг».

За його словами, якщо трапиться надзвичайна ситуація – знадобиться майже 80 років для відновлення екосистеми і близько 14-15 років для відновлення економічної ситуації в Павлограді.

Наразі експерти закликають розслідувати вибух на підприємстві та наголошують, що росіяни, ймовірно, знали про можливі ризики і здійснили черговий воєнний злочин.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Павлоградський район Дніпропетровської області ракетами. У Павлограді сталася пожежа на промисловому підприємстві, яку рятувальники приборкали.

Зазначимо, що невдовзі після удару міська влада Павлограда запевнила мешканців, що хімічна небезпека у місті відсутня.

1 травня президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що внаслідок російського обстрілу Павлоградського району Дніпропетровської області загинули дві людини, а кількість постраждалих зросла до 40.

Очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що в місті через ракетну атаку постраждали 80 приватних будинків і 24 багатоповерхівки. Пошкоджені також 5 шкіл, 4 дитсадки, амбулаторія, магазини, банківська установа, гуртожиток. А ще — 7 авто.

Ще новини України: Ракетний терор 1 травня: в РФ заявили, що уразили 140 цілей ЗСУ