Удар по Павлограду загрожує екокатастрофою у п’яти областях – аналітики

Вечері 30 квітня російські військові здійснили ракетний удар по Павлограду Дніпропетровської області, влучивши у промислове підприємство.

Потужний вибух внаслідок влучання російської ракети стався на хімічному підприємстві, де зберігається ракетне паливо, це може стати причиною екологічної катастрофи у п’яти областях, пишуть аналітики OSINT-проєкту GeoConfirmed, передає НСН з посиланням на Джеркало Тижня.

Аналітики GeoConfirmed стверджують, що спричинений російським обстрілом вибух на підприємстві це «дуже погані новини».

Аналітики посилаються на статтю української служби BBC за січень 2020 року, у якій йшлося про те, що вибух на цьому заводі може призвести до екологічного лиха не лише на Дніпропетровщині, а й ще у чотирьох сусідніх областях.

GeoConfirmed UKR.

The massive explosion in Pavlograd was in the Pavlograd Chemical plant and was not a train loaded with S-300’s like so many claimed… And it’s also very bad news.

Grid of the site: 48.582440, 35.849209

GeoLocated by @OAlexanderDK and @Wolltigerhueter

1/9 https://t.co/75Qjij79uQ

— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) May 1, 2023